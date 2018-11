Sassuolo, De Zerbi: "Soddisfatto dello spirito visto contro il Chievo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha analizzato così la vittoria di oggi sul campo del ChievoVerona (2-0): "Vittoria meritata ottenuta con armi diverse dal solito come la cattiveria e la determinazione nel ricercare il successo. Partita non bellissima sul piano del gioco, ma affrontata con lo spirito giusto, per questo sono soddisfatto". Lo riportano i canali ufficiali dei neroverdi.