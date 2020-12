Sassuolo, De Zerbi: "Soffriamo meno, ma dobbiamo tornare ad essere brillanti come prima"

E' già vigilia di campionato per il Sassuolo, atteso domani sera dall'anticipo di campionato contro il Benevento. A prendere la parola, in conferenza stampa, è il tecnico neroverde Roberto De Zerbi: "Il pari di Roma? La partita bisogna dividerla in primo e secondo tempo, prima dell'espulsione e dopo l'espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato anche il vantaggio - le parole riportate da sassuolonews.net - dopo non mi è piaciuta la squadra. Cercavamo probabilmente di fare qualcosa in più e ci è riuscito male, questa è stata la mia valutazione a caldo che confermo a distanza di qualche giorno".

Cosa non è andato? "Tante cose sono state fatte bene, a me piace concentrarmi sulle cose da migliorare. Torno a ripetere che abbiamo dei giocatori fondamentali che sono fuori, c'è anche chi sta giocando e non è in grande condizione, dobbiamo ritrovare un'alta qualità di gioco. Stiamo soffrendo meno, siamo più solidi mentalmente, abbiamo altre 4 partite da qui alla sosta e dobbiamo sì pensare alla classifica ma dobbiamo soprattutto pensare a tornare brillanti, vogliosi, creare palle gol e continuare a subirne poche".

Il Benevento? "Non sarà mai un avversario, non sarà mai un nemico. Sono riconoscente a quanto mi ha dato il Benevento. Dal presidente in primis e alla sua famiglia, dal direttore Foggia, a tutte le persone che hanno trattato me e il mio staff. Si è rivelata una tappa determinante per la mia carriera. E' chiaro che domani loro vorranno vincere e io uguale ma mi lega a loro un affetto che va oltre il lavoro e che ci sarà sempre".

Benevento sorpresa? "Non tanto, perché l'anno scorso ha vinto il campionato di B a febbraio, con merito. E quest'anno hanno fatto un mercato importante. Pasquale Foggia sa di calcio e ha fatto un mercato importante, con tanti giocatori che si sono andati ad aggiungere a un gruppo che in B non aveva molto a che vedere con la categoria. Oltre a questo ci sono i meriti di Inzaghi perché ha dato un'organizzazione e un'identità forte. E' una gara difficile, ma non solo con noi, perché il Benevento ha preso punti alla Juve, con la Lazio ha perso immeritatamente e con un risultato più ampio rispetto a quanto detto dal campo".

Recupero infortunati? "Abbiamo fuori Caputo, Defrel e Chiriches, rientra Consigli. Vediamo se riusciamo a recuperare gli infortunati prima della sosta. Sono determinanti, non voglio rischiare di perderli ancora per lungo tempo, un po' stiamo pagando l'assenza anche se chi ha giocato sta facendo bene. Djuricic centravanti ha fatto benissimo domenica, Raspadori è entrato bene, ma una squadra come il Sassuolo non può fare a meno di Caputo e Defrel per tanto tempo".

Ci sarà qualche cambio? "Già da domani potrei cambiare qualcosa, non tanto per le quattro gare ravvicinate, ma perché qualcuno lo vedo un po' appannato e come dico sempre abbiamo una rosa ampia più o meno sullo stesso livello. Cambiano le caratteristiche ma il livello è simile e già da domani potrebbe esserci qualche cambio, anche perché nelle ultime gare hanno giocato spesso i soliti ed è giusto capire anche come stanno gli altri".