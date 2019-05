Sassuolo, De Zerbi: "Sono in un club di prima fascia. Gasp il migliore"

© foto di Giacomo Morini

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Salvarsi in anticipo è molto importante, almeno possiamo già preparare il futuro. L'Empoli darà filo da torcere a tutti e la salvezza sarà difficile fino alla fine. La nostra è stata un'annata molto molto positiva.

Ha qualche rimpianto?

"Potevamo ottenere di più ma noi siamo sempre stati al top. La perdita di Boateng è stata importante, quello senza dubbio. Lavoriamo per migliorare sempre, siamo una squadra giovane. Vogliamo crescere ancora".

Pensa di restare al Sassuolo?

"Questa è una società di prima fascia, è ambiziosa e io sono orgoglioso di essere l'allenatore di questo club. Quest'anno il campionato ha detto che nove squadre avevano qualcosa in più rispetto a noi e forse anche la Fiorentina: dobbiamo lavorare per diminuire il gap".

Qual è l'identità del Sassuolo?

"Abbiamo affrontato tutti con coraggio, senza fare calcoli. Dobbiamo migliorare nella mentalità, serve sempre attenzione e attraverso la fame arriverà anche il miglioramento. Dobbiamo cercare di subire meno e attaccare sempre la porta. Ci sono tante cose da mettere a posto".

Qual è il miglior ruolo per Sensi?

"Lo abbiamo spostato perché volevamo migliorare la fase di non possesso. Avere un trequartista e due punte ci ha aiutato. Stefano con la palla tra i piedi può fare quello che vuole. Locatelli? L'anno prossimo è pronto per esplodere, lo abbiamo voluto fortemente e ci crediamo. Penso che si possa consacrare e lo vorrei al 100% con noi".

Le prossime con Torino, Roma e Atalanta. Sarete arbitri della Champions?

"Sì, daremo tutto contro tutti. Non vogliamo dare noia a nessuno ma le regole devono essere rispettate e puntiamo anche al decimo posto, il miglior piazzamento possibile per noi".

Cosa pensa del futuro del calcio italiano?

"Io sono per i giocatori capaci, giovani o anziani che siano. Mancini sta facendo un capolavoro, in poco tempo ha stravolto tutto in Nazionale. Adesso le partite dell'Italia si guardano con gusto. Gasperini? Se non è il primo allenatore italiano per bravura poco ci manca".