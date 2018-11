Sassuolo, De Zerbi: "Sosta solo uno stress, finalmente è alle spalle"

TuttoSassuoloCalcio, portale dedicato alla squadra neroverde, ha riportato le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che ha parlato alla vigilia del match contro il Parma: "La partita ha un alto tasso di difficoltà perché la classifica dice che il Parma è la vera sorpresa del campionato, è una squadra forte che negli ultimi anni ha fatto qualcosa di straordinario dalla C alla A. Il ds e l'allenatore sono miei amici e a tutta la società vanno fatti i complimenti, hanno inserito giocatori forti e di valore, Gervinho, Inglese, Grassi, Biabiany, Sepe. E' una squadra che ha vinto meritatamente quando ha vinto e quando non lo ha fatto spesso avrebbe meritato qualcosa in più. Bravo il ds a fare la squadra e l'allenatore ad amalgamarla".

Sulla condizione fisica della squadra: "A parte Adjapong e Sernicola stanno tutti bene. Bourabia ha ripreso, i ragazzi stanno salendo tutti di condizione, poi alcuni si sono allenati con continuità con me e altri un po' meno, vedremo di non sbagliare l'undici iniziale. Da qui a gennaio non ci saranno più soste ed è meglio, perché la sosta a noi porta stress, al contrario del normale, stare fermi non ci piace. Avremo anche la Coppa Italia a cui tengo come il campionato".

Infine, in giudizio su Sensi e Berardi protagonisti con la maglia della Nazionale: "Io avevo detto prima della partita e dopo le convocazioni che Sensi doveva essere da stimolo per tutti, perchè abbiamo altri giocatori che possono essere protagonisti nella loro Nazionale. Critiche a Berardi? Ha fatto un primo tempo straordinario in Nazionale, meritava il gol. Per me è in un momento di forma straordinaria e sono contentissimo di quello che sta facendo, è fondamentale per noi".