Sassuolo, De Zerbi: "Squadra non concentrata e tranquilla, colpa è mia"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi dopo la gara persa 3-0 a Empoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Dopo 6-7 mesi la squadra la conosco, conosco pregi e difetti e quando ti dà l'dea di avere qualche sbalzo di atteggiamento e concentrazione sei guardingo, oggi abbiamo fatto la gara più brutta della stagione e siccome questa squadra l'alleno io, sono io il responsabile, C'è da capire che bisogna spingere tutta la settimana altrimenti si fanno queste brutte figure e quando capita si chiede scusa e si va avanti. Capitano anche a squadre più importanti di noi ma poi bisogna fare qualcosa di diverso e c'è tanto di diverso da fare. Siamo in una posizione di classifica dove qualcuno si sente troppo tranquillo e sbaglia oppure è ambizioso perché ci sono squadre davanti a noi a pochi punti che dobbiamo andare a prendere, questa non è una squadra presuntuosa, ha altri problemi ma è entrata poco vogliosa in campo, poco cattiva e fai brutta figura così. Le prime occasioni da gol le abbiamo avute noi, però la cattiveria ci vuole a difendere ed ad attaccare e poi se si gioca così prendi gol. Contro la Juve è stata una gara diversa, oggi è stata la più brutta prestazione, fa più testo questa rispetto a quella contro la Juve".