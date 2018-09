Sassuolo, De Zerbi su Babacar: "L'ho convinto a restare, è importante"

© foto di Insidefoto

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche della situazione di El Khouma Babacar: "E' un titolare per questa squadra, il che non vuol dire che debba giocare sempre titolare, ma per importanza è uguale a quelli che lo sono stati nelle prime due partite. Ho cercato di convincerlo a rimanere, anche se gli ho detto che in quel ruolo parte un po' dietro a Boateng, oltre al fatto che potranno anche giocare insieme. Per me è un giocatore di prima fascia, domenica ha inciso, se non fosse entrato, sarebbe stato molto più difficile pareggiare".