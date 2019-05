Sassuolo, De Zerbi su Berardi: "Vogliamo migliorarci, motivazione conta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi parla così di Domenico Berardi e della sua eventualmente permanenza in neroverde: "Sassuolo è un ambiente particolare dove chi rimane deve rimanere convinto con l'ambizione di far bene. Domenico ha fatto un campionato importante, lui stesso lo ha definito uno dei migliori. Non conosco il suo rendimento negli anni precedenti ma questo lo ha fatto bene. Qua ci deve stare chi vuole veramente starci perché l'anno prossimo sarà più difficile, io sono pesante, la società è ambiziosa e se vogliamo migliorarci il primo aspetto è la motivazione".