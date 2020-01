Sassuolo, De Zerbi su Boga: "Con i giovani bisogna accettare top e flop"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato - tra le altre cose - anche di Boga: "Sembrava vicino al salto di qualità definitivo ma nelle ultime settimane ha fatto registrare un piccolo passo indietro? Quando hai a che fare con i giovani bisogna avere la pazienza e la lucidità di accettare i momenti di top come stava vivendo fino a Torino e i momenti di basso. Non è il vero Boga ma è successo anche a Locatelli che non ha giocato per 6-7 partite perché mi dava l'idea di non essere al meglio e poi non ha sbagliato più una partita. E così vale per Traoré, Boga, Rogerio, Marlon, così è stato per Obiang anche se è un po' più grande d'età veniva da un'idea di gioco diversa e ora ha fatto 3 partite, una meglio dell'altra".