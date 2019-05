Sassuolo, De Zerbi su Locatelli: "Giocatore da Juve, da Milan. Se cresce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa di Manuel Locatelli, finito in panchina nelle ultime uscite dei neroverdi: "È già un giocatore importante. Per quello che io ho in testa, deve migliorare qualcosa. E' un giocatore da Juve, da Milan vero, se cresce. Lui è già cresciuto e ha dato disponibilità totale. Ha avuto un calo fisiologico ma quando è stato bene, ha dato segni di miglioramento. In quella zona del campo c'è competizione. Duncan sta giocando poco ma Bourabia sta giocando in livelli altissimi. Magnanelli è indispensabile sotto alcuni aspetti e non pensavo che potesse essere così importante ma l'ha detto il campo. Manuel se vuole tornare a essere titolare deve alzare quello che ha abbassato nell'ultimo periodo. Gli parlo spesso perché voglio accompagnarlo ad essere un obiettivo di squadre top".