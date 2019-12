Sassuolo, De Zerbi su Locatelli: "Se trova continuità giocherà in una big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, nella conferenza stampa in vista del Cagliari ha parlato di Manuel Locatelli soffermandosi sul suo rendimento: "Il Locatelli visto a Torino è un giocatore di livello assoluto, se gioca così 38 partite io non lo metto in discussione e lui andrà a giocare in squadre che faranno le coppe. Il problema suo è l'alternanza, la non continuità, ma non mentale perché è uno dei più calciatori dal punto di vista delle qualità, conosce le sue qualità, ha l'autostima giusto per fare il calciatore, si perde nel ricercare l'intensità dell'allenamento e quando abbassa un attimo le sue prestazioni diminuiscono in maniera vistosa".