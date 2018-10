Sassuolo, De Zerbi su Magnanelli: "Felice di averlo a disposizione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francesco Magnanelli ha rinnovato il suo contratto col Sassuolo fino al 2021, mentre il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha commentato il nuovo contratto del suo calciatore in conferenza. "Sono felice perché se lo merita come calciatore prima di tutto e anche come ragazzo. Siccome spero di restare qua qualche anno speravo di trovarlo ancora. Lui ha già firmato il rinnovo, l'allenatore è sempre in dubbio, ma se rimarrò sono contento di averlo perché è un giocatore intelligente che ha dimostrato subito di seguirmi".