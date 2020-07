Sassuolo, De Zerbi sul futuro: "Scelte decise, nette e coraggiose se si vuole migliorare"

Dopo la sconfitta contro il Milan, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "A me le firme prima di giocarmi qualcosa non mi piace metterle. Non avrei firmato per niente e non firmerò mai per niente a priori. Le sette che stanno davanti a noi sono forti. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre spinto - chi più e chi meno - per fare qualcosa in più. Già l'ottavo posto è tanto per il Sassuolo. Al di là di questo, quando sono venuti a mancare tre, quattro infortunati non abbiamo potuto gestire la rosa come ad inizio post-lockdown. Io conosco la rosa meglio di chiunque altro e sapevo che non potevano fare tre partite in sette giorni. Venendo meno qualcuno, ho dovuto fare delle scelte forzate e siamo arrivati un po' stanchi. Al netto di tutto questo, abbiamo fatto un primo tempo buono contro la squadra più in forma del campionato. Poi l'espulsione ha condizionato la partita perchè in dieci è diventato difficile, nonostante qualcuno dei dieci ci credesse tanto ma era diventato difficile impensierire e quelle poche corse in avanti erano poco accompagnate e quindi siamo stati bravi comunque a non subire troppo nel secondo tempo".

Le scelte di formazione di questa sera sono dettati dai ritmi ravvicinati di questa fase del campionato?

"A me non piace parlare di quello che avrei voluto fare in altre condizioni. Così è stato. Oggi sono usciti tre giocatori per infortunio, due del Milan e uno nostro. E' così un po' per tutti".

Cosa c'è nel futuro?

"Ci sono altre tre partite. Ora c'è la partita di Napoli dove dobbiamo andare a far bene perchè dobbiamo difendere con le unghie e con i denti l'ottavo posto perchè a noi sposta tanto. E poi in base a quello che abbiamo visto in queste 38 partite bisogna fare delle scelte decise, nette e coraggiose se si vuole migliorare. Sennò si faranno altri tipi di scelte".

Il regolamento sui falli di mano in area?

"C'è gente che decide i regolamenti. L'importante che si applichino con regolarità e coerenza. Questo mi pare che stia succedendo un po' a tutti. Oggi è capitato a noi di usufruire di un calcio di rigore, in passato lo abbiamo subito simile".