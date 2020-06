Sassuolo, De Zerbi sull'Atalanta: "Ha fatto scuola per mentalità e coraggio"

vedi letture

Intervenuto ai canali ufficiale del Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha parlato anche dell'Atalanta, avversario domani del Sassuolo: "L'Atalanta ha fatto scuola a tutti per mentalità, coraggio, non c'è paragone con le altre. Negli ultimi anni ha dato veramente dimostrazione e lezioni a tutti di cosa voglia dire avere un certo tipo di mentalità. Noi la stimiamo e quando ci dobbiamo confrontare con chi stimiamo dobbiamo mostrare coraggio anche noi. Non è semplice ma abbiamo una squadra giovane e forte che può migliorare e quando ti confronti con una squadra più forte di te che sta segnando il calcio in questi ultimi anni, allora è un banco di prova, è un esame e dipende come lo affronti, se lo affronti con le tue armi e con coraggio può anche andar male però cresci ma se lo affronti con timore non cresci mai. Noi sappiamo come dobbiamo affrontarla, poi l'Atalanta ha fatto 4-5 gol a tutte le squadre".