Sassuolo, De Zerbi: "Tante assenze ma ho una rosa giovane e forte. Possiamo vincere ovunque"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così la vittoria conquistata a Napoli: "La squadra oggi aveva delle assenze pesanti ma abbiamo un rosa forte, giovane, forse qualche giovane non ha ancora quella convinzione nelle proprie doti e l'esperienza ma una qualità altissima. Sono contento, perché questa vittoria ci fa crescere nella consapevolezza che possiamo vincere ovunque. Abbiamo concesso tante occasioni perché il Napoli è una squadra forte ma ci siamo difesi bene e con ordine. Io posso chiedere la perfezione alla mia squadra, gli altri no perché non siamo partiti per vincerle tutte".