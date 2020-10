Sassuolo, De Zerbi: "Tanti giocatori determinanti sono fuori. Presto saremo più forti"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nella sua intervista rilasciata al sito ufficiale alla vigilia della sfida contro il Torino, ha parlato anche dei tanti infortuni avuti in questo avvio di stagione: "Un altro motivo per essere fiduciosi del futuro è il fatto che tanti giocatori determinanti sono fuori. Magnanelli è l'anima della squadra e quando manca già nell'allenamento si sente. Defrel non è a pieno regime, Boga non lo abbiamo mai avuto, Chiriches si è allenato poco, Rogerio non lo abbiamo mai avuto oltre che col Cagliari, Maxime Lopez è appena arrivato ed è un giocatore importante che prima entra nei meccanismi della squadra e prima miglioreremo tutti, Toljan è out da due partite, in tanti non hanno la forma al 100% e quando ce l'avremo tutti saremo ancora più forti".