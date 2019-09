Sassuolo, De Zerbi: "Toljan o Muldur a destra? Forse nessuno dei due"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ballottaggio sulla destra per Roberto De Zerbi? Non si direbbe. Il tecnico del Sassuolo, chiamato a rispondere in conferenza pre-Roma sul dualismo tra Jeremy Toljan e Mert Müldür sulla destra, ha risposto così: "Potreste non vedere nessuno dei due. Toljan sta crescendo molto e ha bisogno di un periodo di adattamento, è timido e non è semplice cambiare Paese. Muldur ha fatto bene ma è giovane, quindi capiamo anche dove e quando utilizzarli".

Entrambi out per scelta tecnica?

"Stanno bene, potrebbero anche giocare tutti e due ma potrebbero anche non giocare tutti e due".