Sassuolo, De Zerbi: "Turati è un matto, ieri gli ho detto di godersela"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha analizzato il pari dei neroverdi sul campo della Juventus: "C'è stato coraggio? Sicuro. Qua ancora di più, se non hai quello sei morto ancora prima di iniziare a giocare. La mia squadra ha giocatori bravi, che necessitano di passare attraverso il gioco. Poi c'è la mia idea. Se non facciamo così, a costo anche di pagarla sulla nostra pelle, perché il loro gol nasce su una palla persa in costruzione, non puoi trarre il vantaggio di uscire sempre o quasi sempre. Cercavamo di passare per il centro del campo per poi uscire, se esci direttamente le mezzali ti saltano addosso. Oggi ci aspettavamo Matuidi, che è ancora più violento nella pressione. In quel modo abbiamo consentito al terzino il tempo necessario per fare la giocata. L'avevamo studiata in questo modo".

Poi un commento sull'esordio di Turati: "Il ragazzo è matto, quindi ero tranquillo. L'ho esortato a far uscire la sua pazzia. Ieri l'ho chiamato nella hall dell'hotel e gli ho detto 'goditela, se non dormi stanotte stai tranquillo che è normale, ma non viverla con troppa ansia'. Tante volte mi è capitato di non gustarmi il fatto di giocare grandi partite, tra vent'anni avrebbe avuto il rimorso di non essersi goduto una grande giornata. Stanotte ho dormito, incontrare Sarri è difficile, è un allenatore che stimo tantissimo. Avevamo preparato Caputo su Bonucci perché lui è il doppio regista, Traorè doveva pressare De Ligt chiudendo la linea di passaggio per Pjanic. Ci è andata bene, non puoi limitarli completamente, hanno la miglior circolazione di palla del campionato. Sapevamo di dover soffrire, ma senza coraggio avremmo sofferto ancora di più. Turati ha regalato la maglia ai tifosi? È giusto così, i tifosi il viaggio non l'hanno fatto con grande convinzione di passare il turno, è stata una ricompensa anche per loro".