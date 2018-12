© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, riportata dai colleghi di TuttoSassuoloCalcio.com, Roberto De Zerbi ha parlato dell'Udinese. "In serie A non ci sono partite facili. L'Udinese si è ripresa, dopo il cambio allenatore, ha vinto con la Roma, sono probabilmente più in basso in classifica di quanto dica il valore dei giocatori. Ma domani noi dobbiamo venirne fuori, voglio una squadra assatanata. Il giocare la palla sempre e comunque non vuol dire avere un atteggiamento soft, il calcio è anche duello, e noi domani dobbiamo portarci questo perché ci teniamo a ripartire alla grande".