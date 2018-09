Sassuolo, De Zerbi: "Uno schiaffo può anche essere utile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il ko subito sul campo della Juventus: "Mi è piaciuto tutto, ad eccezione del risultato. Dopo il gol subito abbiamo giocato ancora meglio. Siamo una squadra giovane, in costruzione. Uno schiaffo può essere utile per esprimere il nostro potenziale. La Juventus? È una squadra forte ed umile, sa quando spingere e quando rifiatare. Ha campioni in campo ed in panchina ed un allenatore che sa gestirli meglio di chiunque altro".