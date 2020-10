Sassuolo, De Zerbi: "Vincere così una gara complicata è segno di maturità"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi dopo la vittoria contro il Crotone ha detto: "Abbiamo vinto una gara difficile come quella di domenica scorsa, è risultato rotondo ma abbiamo avuto difficoltà. Ci fa ancora più contenti perché siamo riusciti a vincere pur non essendo brillantissimi. Quando sei sporco nel passaggi e trovi un avversario organizzato ci sta andare in difficoltà, vi abbiamo abituato troppo bene, ma noi sappiamo di essere il Sassuolo e vincere 4-1 questa gara pur non giocando benissimo ma meritando di vincere, è segno di maturità".