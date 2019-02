Sassuolo, De Zerbi: "Visti mentalità e coraggio. Sensi ha preso una botta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della gara contro il Genoa, il tecnico del Sasusolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Ieri avevo detto anche che volevo vedere mentalità, coraggio, livello di attenzione che abbiamo messo nella ripresa, sono state tutte cose che abbiamo fatto con intelligenza, poi c'è anche l'avversario. Abbiamo subito un gol strano, il risultato è un pareggio ma abbiamo fatto una delle migliori gare. Il Genoa è un avversario forte, con singoli forti, che mettono in difficoltà tutti e con un pochino di tempo diventeranno ancora più pericolosi perché ce ne sono tanti nuovi. Sensi fuori all'intervallo? Aveva un problema fisico, ha fatto 45 minuti eccezionali, non aveva senso cambiarlo. Ha preso una botta al quadricipite ed è così prezioso per noi che non volevamo rischiarlo. Sono molto contento di come abbiamo giocato, con personalità, coraggio, attenzione in fase difensiva, abbiamo subito un gol ma non tanti tiri in porta, possiamo fare qualcosa in più ma il Genoa è una squadra con tanti giocatori forti, dobbiamo anche rispettare l'avversario, non giochiamo con squadre inferiore a noi nonostante reputi la mia squadra di qualità".