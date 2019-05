Sassuolo, deadline per De Zerbi: il futuro entro metà giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta di Modena fa il punto sul futuro della panchina neroverde. Il nome di Roberto De Zerbi continua a ballare per il futuro delle big, tra Roma, Lazio, Milan e Sampdoria. Il giornale spiega che la società ha dato al tecnico e alla sua dirigenza 15 giorni per decidere. Entro metà giugno, Squinzi vuole che ci siano i programmi per la prossima stagione. Le alternative? Leonardo Semplici della SPAL e Davide Nicola.