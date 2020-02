© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Ferrara, l'attaccante neroverde Grégoire Defrel ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Eravamo un po' in difficoltà alla fine del primo temo, non ero negli spogliatoi all'intervallo, quindi non ho sentito cosa ha detto il mister. Ho provato ad aiutare la squadra. Abbiamo fatto tutti bene, davanti poi abbiamo la qualità per fare gol".

I problemi con le piccole sono risolti?

"Penso di no, dobbiamo continuare a lavorare. Siamo in un bel periodo, c'è solo da continuare a lavorare. Se continueremo così faremo molti punti".

Che ragazzo è Boga?

"È devastante, nemmeno io mi aspettavo questa qualità. Sono contento per lui, è giovane, se continuerà a lavorare così si toglierà molte soddisfazioni".