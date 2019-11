© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, a DAZN prima del match con il Lecce:

"Il mister ci ha chiesto di giocare. Abbiamo lavorato bene durante la settimana, ma il Lecce è una squadra forte e non sarà facile giocare qui. Loro sono tosti, anche dietro. So quali sono le mie caratteristiche e proverò ad attaccare gli spazi per dare molto fastidio alla loro difesa".