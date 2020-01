© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Otto presenze, un gol e un assist. È questo il (magro) bottino di Gregoire Defrel nella sua seconda avventura al Sassuolo. Un'esperienza, quella del francese classe 1991, inficiata da molti infortuni, soprattutto nella parte finale del 2019. Un'avventura che, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta di Modena potrebbe anche terminare durante questa finestra di mercato. Sul giocatore tornato in Emilia in prestito dalla Roma ci sarebbe le attenzioni di SPAL, Sampdoria (anche in questo caso sarebbe un ritorno) e Aston Villa.