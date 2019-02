© foto di Federico Gaetano

Sessione abbastanza tranquilla per il Sassuolo, con clamorosa sorpresa: il Barcellona che acquista Kevin Prince Boateng, una riserva, con una scelta alla Larsson dei tempi. Per il resto normale amministrazione con due cessioni per rosa allargata, come quelle di Trotta e di Dell'Orco, rispettivamente a Frosinone ed Empoli, mentre in entrata c'è spazio per Scamacca - ma l'attacco è comunque reparto folto - e Demiral, dallo Sporting Lisbona, anche se in prestito all'Alanyaspor. Si giocherà un posto da titolare al centro della difesa.

ACQUISTI: Scamacca, Demiral.

CESSIONI: Boateng, Tripaldelli, Trotta, Dell'Orco.

Formazione (4-3-3)

Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Di Francesco.