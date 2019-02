Sassuolo, Demiral: "Qui per imparare e migliorare. La Serie A un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Merih Demiral, neo difensore del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Queste le sue parole riportate dal tuttosassuolocalcio.com: "Sono molto felice di essere qui e ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che si avverasse questo trasferimento, sono sicuro di poter rispondere a tutte la aspettative del club. Per ogni giocatore arrivare in Serie A è un sogno, io sono giovane e sono consapevole del fatto che giocare in Italia è un'opportunità molto grande. Ci sono tantissime cose che devo imparare e migliorare, sono un difensore centrale con ancora molti margini di miglioramento. A 18 anni sono andato in Portogallo ed è stata una decisione difficile, ma è stata un'esperienza importante per avvicinarmi al sogno di poter giocare in Europa. Prometto che imparerò velocemente l'italiano e non avrò più bisogno dell'interprete. La sfida con la Juve? È la mia prima settimana qui, se avrò la possibilità di giocare farò del mio meglio, sono certo che il Sassuolo potrà fare risultato".