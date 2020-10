Sassuolo di carattere. Cinque punti conquistati da situazione di svantaggio in stagione

Pareggio in rimonta per il Sassuolo nel rocambolesco 3-3 del Mapei Stadium contro il Torino. Il club neroverde ha conquistato cinque punti da situazione di svantaggio, sugli 11 totali in questo campionato. Record di punti in rimonta nella SerieA 2020/21. A riportare la statistica è OPTA.