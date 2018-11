Sassuolo, Di Francesco: "Cinici e concreti. In gol grazie a Berardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Di Francesco, attaccante del Sassuolo, ha parlato in zona mista al termine della vittoria contro il Chievo Verona: "Non era una partita facile il mister ci aveva detto in settimana che sarebbe stata una gara con tante insidie, loro sono una squadra in difficoltà ma con individualità importanti. Loro sono partiti forte e per noi non è stato semplice all'inizio, ma credo che siamo entrati con l'atteggiamento giusto e alla lunga si è visto. Siamo stati concreti, poi è ovvio che non si può segnare a ogni occasione. Il gol? E' stato bravo Berardi a darmi la palla, l'unica via era fare passare la palla sotto la gambe del difensore e mi è andata bene, mi è andata meno bene contro il Bologna. Sono contento perché vincere è stato importantissimo. Abbiamo perso con Milan e Napoli e pareggiato con la Sampdoria, con il Bologna c'è qualche rimpianto e il risultato col Milan forse è bugiardo. Ma sapevamo che mettendo un po' di cattiveria in più il risultato sarebbe arrivato. La sfida contro la Lazio? Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno, migliorandoci. Se arrivasse la vittoria con la Lazio sarebbe bellissimo, dobbiamo lavorare bene in settimana".