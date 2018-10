Sassuolo, Di Francesco: "Il Bologna? Bei ricordi, gara a cui tengo molto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Di Francesco, attaccante del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna (sua ex squadra). Queste le parole riportate da tuttosassuolocalcio.com: "Partita speciale? Speciale è un termine grande ma è una partita a cui tengo in cui giocherò contro i miei ex compagni, mi fa piacere ritrovarli sul campo, ho ricordi stupendi a Bologna".

Sul match di domenica: "Sarà una partita difficile, contro una squadra che si chiude bene e riparte con grande velocità, servirà attenzione massima da parte nostra. Il Bologna è cambiato ma ha ancora giocatori di grande qualità come Orsolini, Poli, Palacio...dovremo stare attenti alle ripartenze e alle giocate individuali".

Sul pareggio di Genova: "Abbiamo un'identità da inizio anno, cerchiamo di giocare dal basso e di essere molto offensivi, a Genova è stato uno 0-0 anche piacevole, entrambe le squadre hanno avuto occasioni e sono allenate da due allenatori che danno un'identità ben precisa. E' stata una bella partita di cui sono contento perchè dopo due sconfitte era importante tornare a fare punti. C'è voglia di tornare a vincere, prima del Milan le avevamo vinte tutte in casa e vogliamo ritrovare continuità. Soprattutto col Milan credo che il risultato sia stato esagerato, abbiamo preso quattro gol da fuori area, noi giochiamo in maniera offensiva e si rischia di più ma abbiamo difensori di qualità che sanno metterci una pezza".

Sulla sua esperienza a Bologna: "Sicuramente mi sarebbe piaciuto fare meglio l'anno scorso, l'infortunio e errori miei, di inesperienza e gioventù, non mi hanno permesso di fare quello che volevo. Ma, nonostante gli alti e bassi, ho ricordi bellissimi, sono stati due anni pieni".