Sassuolo, difesa horror. Due sole vittorie in tredici turni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nove gol subiti in tre giorni. I numeri contro il Sassuolo, in quest'ultimo weekend calcistico del 2018, sono impietosi. Quarta peggior difesa in assoluto, due sole vittorie nelle ultime 13 gare - contro Chievo e Frosinone - nonostante galleggi tranquilla a metà classifica. I neroverdi vivono di rendita sulle quattro affermazioni nelle prime sei partite, andando però verso un campionato tutt'altro che innovativo. Questo nonostante De Zerbi, dopo un anno complicato, abbia portato delle idee molto più simili a quelle di Di Francesco. Vero è che sono andati via giocatori importanti come Acerbi o Politano, altrettanto sacrosanto come siano arrivati calciatori di livello, come Boateng o Ferrari.

Il problema è che il Sassuolo, anche oggi, ha vissuto più di entusiasmo che di gioco. Dopo l'1-2 di Duncan i neroverdi hanno avuto un momento di gagliardia, così come dopo essersi ravvicinati per la seconda volta consecutiva con l'autogol di Palomino. Poi un lungo periodo fuori dalla gara, quasi in balia degli avversari, al di là di qualche contropiede potenzialmente pericoloso. Sarebbe ingeneroso dare la croce addosso agli emiliani, comunque meno forti rispetto al passato (anche recente). Ma, al di là di una salvezza che non dovrebbe essere in discussione, bisognerà ricalibrare le speranze per una permanenza ad alta quota.