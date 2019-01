Sassuolo, difficile la pista Lucioni. Il Lecce spara alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce sembra deciso a fare muro su Fabio Lucioni. Il centrale difensivo, legato ai salentini da un contratto quadriennale firmato in estate, è finito nel mirino del Sassuolo di De Zerbi, che lo ha allenato a Benevento, pronto a offrirgli l’opportunità di giocare in Serie A con un ruolo di primo piano. Il Lecce però non ha intenzione di privarsi di uno degli elementi cardine della squadra di Liverani e ha sparato alto per il suo cartellino: 2 milioni di euro. Lo rivela Sololecce.it.