Sassuolo, Djuricic: "Abbiamo lavorato bene, non pensiamo alle assenze"

Le dichiarazioni di Djuricic prima di Sassuolo-Benevento.

L’attaccante del Sassuolo Filip Djuricic ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Benevento: “Dobbiamo sempre migliorare, ma anche prendere in considerazione che le squadre ora giocano in modo diverso con noi. Non è facile, ma noi abbiamo talento, fiducia e dobbiamo migliorare. Ci condizionano le assenze, ma dobbiamo andare avanti e sono sicuro che questa partita andrà meglio grazie al lavoro fatto in settimana”.