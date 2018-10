Sassuolo, Djuricic: "Col Napoli con coraggio. Cercheremo il possesso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filip Djuricic ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport prima della sfida tra Napoli e Sassuolo: "Abbiamo guardato la partita contro il Liverpool, noi giochiamo sempre nello stesso modo. Guardiamo a noi stessi, giochiamo con coraggio. Vogliamo fare una bella partita, con grande possesso, per me è più importante come giochiamo noi, non come gioca il Napoli".