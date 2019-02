Sassuolo, Djuricic: "Empoli e SPAL decisive. Juve? Su di me era rigore"

Fonte: tuttosassuolocalcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per me era rigore, ma lo è quando l'arbitra fischia - con queste parole Filip Djuricic chiude l'episodio tanto discusso del match contro la Juventus e guarda avanti - Noi piuttosto dobbiamo capire cosa non è andato in quella partita perché ci può servire e poi dobbiamo pensare a Empoli e Spal, che sono due partite cruciali per la classifica e in generale per la nostra stagione".

Non è mai facile giocare contro chi lotta per la salvezza: "Non credo che Empoli e Spal abbiano più fame di noi, nonostante siano dietro in classifica. Penso che il Sassuolo debba ripartire dai primi trenta minuti contro la Juventus. Iachini bravo a difendersi? Non conosco bene il suo gioco, ma noi ci prepariamo sempre allo stesso modo. C'è chi si occupa di tattica e ci dà le informazioni giuste per ogni partita, noi dobbiamo giocare con la mentalità giusta e credo che possiamo fare punti sia a Empoli che contro tutte le altre".

Nel 2019 ha giocato quattro partite su quattro: "La continuità serve tanto dal punto di vista fisico, visto che ho avuto un infortunio grave, e non solo per questo, ma siamo tanti e tutti dobbiamo conquistarci il posto tra gli undici titolari. Credo di poter migliorare ancora ma di essere sulla strada giusta. Vale per me e per tutta la squadra, le prossime due partite possono darci tanto. Se la partenza di Boateng ha cambiato qualcosa a me personalmente? No, era molto importante per noi, è una cosa straordinaria per lui essere andato a Barcellona e posso dire che a noi la sua qualità manca".

De Zerbi dice spesso che può dare di più e deve divertirsi di più: "Il mister ha ragione, ho lavorato con lui sei mesi a Benevento ed ero in grande forma, non ho ancora raggiunto quel livello, non sono al 100% delle mie possibilità, voglio crescere e spero di dimostrare le mie qualità già nelle prossime due tre settimane".