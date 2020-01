© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Udinese-Sassuolo, il trequartista neroverde Filip Djuricic ha così analizzato la gara della Dacia Arena: "Penso che siamo, come l'Atalanta, una delle squadre che gioca il miglior calcio d'Italia, ma ci manca qualcosa. Giochiamo sempre bene, come con Cagliari e Genoa, ma non prendiamo punti. Il nostro obiettivo per le prossime 20 partite è questo".