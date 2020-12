Sassuolo, Djuricic: "Il mio obiettivo è tornare in una big che giochi in Champions League"

Filip Djuricic, fantasista del Sassuolo di De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: "Un altro al posto mio avrebbe smesso di giocare tre anni fa, quando non giocavo mai alla Sampdoria dopo essere stato l'acquisto più caro della storia del Benfica. Poi mi chiamò De Zerbi al Benevento, non ero convinto perché erano quasi retrocessi, ma se non l'avessi incontrato non sarei qui. Potevo far meglio anche prima ma ora ho degli obiettivi da raggiungere prima di finire la carriera: tornare in una big che giochi la Champions e giocare un Europeo o un Mondiale con la Serbia".