Sassuolo, Djuricic: "Pareggio giusto, proviamo a ottenere il 10° posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha ben figurato nella sfida di ieri sera contro la Roma. L'ex Sampdoria a fine partita è intervenuto in zona mista: "Abbiamo disputato una buona partita contro un grande avversario. Alla fine credo che il pareggio sia il risultato più giusto per quello che s'è visto in campo. Obiettivi? L'abbiamo già detto, vogliamo provare a chiudere il campionato al decimo posto in classifica".