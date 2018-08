Sassuolo, Djuricic sfida l'Inter: "Convinto che possiamo fare risultato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da B92, il nuovo centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic presenta così la partita di domani sera contro l'Inter: "L'Inter è cresciuta incredibilmente in questa stagione, così come tutte le squadre di vertice della Serie A. Ovviamente, però, i nerazzurri non sono ancora in piena condizione e cercheremo di approfittarne. Il terreno non sarà perfetto, dal momento che ha giocato l'Atalanta, ma con la giusta attitudine credo che possiamo ottenere un risultato positivo".