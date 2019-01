© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe essere quella di domani la giornata decisiva per la chiusura della trattativa fra Sassuolo e Alanyaspor per l'approdo in Emilia di Merih Demiral. A riportarlo è SkySport che racconta come il club turco eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino del difensore dallo Sporting Lisbona per poi cederlo per intero al club neroverde.