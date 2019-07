© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport racconta di una nuova trattativa in corso, seria e concreta, che avvicina il Sassuolo ad un altro calciatore del Borussia Dortmund, dopo quella già avviata per arrivare al laterale Toljan. L'emittente satellitare infatti informa come i neroverdi abbiano già avviato discorsi con l'entourage di Omer Toprak, esperto difensore centrale classe '89, per portare un tassello di grande valore ed affidabilità alla corte di De Zerbi.