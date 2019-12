Sassuolo, due problemi e lo 'sfogo' di De Zerbi: il tecnico ha ragione!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gran primo tempo non è bastato al Sassuolo per portare via i 3 punti dalla sfida interna con il Napoli e per raggiungere il quinto risultato utile consecutivo. I neroverdi, reduci dalla gara infrasettimanale con il Brescia, hanno dovuto combattere con gli azzurri ma nella ripresa le energie sono calate, complici anche i tre impegni ravvicinati e le tante defezioni e il Napoli ha vinto la gara, tornando al successo dopo 2 mesi. Il Sassuolo, nel primo tempo, ha avuto un'unica pecca e la sensazione serpeggiava in tribuna stampa: non aver chiuso la gara senza aver capitalizzato la mole di gioco e le occasioni create, tenere vivo il Napoli senza il colpo di grazia, sarebbe potuto essere deleterio. E lo è stato. Se il primo tempo si fosse chiuso con il punteggio di 2-0 o 'addirittura' di 3-0, nessuno avrebbe potuto recriminare, il risultato non sarebbe stato bugiardo. Il problema è un altro: con i se la storia non si fa ma si rimane con un pugno di mosche e mille rimpianti in mano. Proprio come accaduto al Sassuolo.

I problemi - I neroverdi non hanno chiuso la gara e hanno subito l'ennesima rimonta. Su questi due aspetti, mister Roberto De Zerbi dovrà lavorare tanto: essere belli non basta, bisogna anche buttarla dentro. No, E' vero che l'uomo, per citare Proust (non l'ex pilota), ama idealizzare ma quando il desiderio diventa realtà scatta l'indifferenza ma non bisogna accontentarsi! E' come se qualcuno di noi andasse in giro a rimorchiare una bella ragazza e si accontentasse di esserci uscito a cena una sera, sapendo di aver già rapito il suo cuore, ma poi, bisogna provare a 'concludere', ad andare in rete, proprio come nel calcio. Nessuno si scandalizzi per questo esempio, di perbenisti è già pieno il mondo!

Lo sfogo - Mister De Zerbi si è 'sfogato' dopo la gara perché tiene alla sua professione, alla sua crescita ma tiene al Sassuolo e vuole crescere di pari passo. "Con la Fiorentina abbiamo meritato la sconfitta perché nel secondo tempo siamo stati paurosi e oggi dico, è un problema di tutto Sassuolo, da solo non ce la faccio, che la forma è la modalità. L'obiettivo è il risultato, non dobbiamo accontentarci della forma, ce l'avremo sempre. Se nel primo tempo devi fare 3-0 devi fare 3-0. Se fai il viaggio da casa stasera non devi essere contento ma devono girarti le palle perché abbiamo buttato 3 punti perché il primo tempo dovevi stare 3-0. Mi sembra che tutti ci accontentiamo della buona prestazione ma non è così. Questo passa da tutti, passa da me, ma anche il magazziniere, il dottore, la società e tutti. Dovremmo avere 4-5 punti in più ma se non li abbiamo è giusto così". Il sottoscritto si sente di condividere in pieno le sue parole. Serve l'appoggio di tutto l'ambiente. Il Napoli era un avversario da battere, una vittoria avrebbe potuto dare un senso diverso alla stagione neroverde. Bisogna restare uniti e cambiare mentalità (in caso di problemi c'è chi potrebbe avere già la scusa pronta) perché la mediocrità non piace a nessuno.