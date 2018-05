Sassuolo, Duncan: "Anno difficile con alti e bassi, ora giusto festeggiare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di CanaleSassuolo.it, Alfred Duncan ha commentato la vittoria arrivata contro la Sampdoria: "Oggi ho cercato di fare gol, ma non sono riuscito. Sono contento per la vittoria e la salvezza. Politano mi ha ringraziato per l’assist: in quel momento lui era messo meglio. Evidentemente ho fatto la scelta migliore. Giusto festeggiare. Questo è stato un anno difficile, nel quale ci siamo complicati la vita da soli. Ci siamo finalmente ripresi. Cercheremo di divertirci nel migliore dei modi in queste ultime due. Cercheremo di dare continuità ai risultati già contro l’Inter. Oggi non potevamo regalare la partita. Si è messa bene fin dall’inizio, per fortuna. Personalmente quest’anno è stata una delusione per i miei alti e bassi. Meglio guardare avanti e cercare di migliorare quello che ho fatto”.