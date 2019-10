Sassuolo, Duncan: "Buon campionato, ma mancano i risultati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "Penso che la squadra sta facendo un buon campionato, peccato per i risultati ma noi procediamo per la nostra strada. La squadra è forte, abbiamo un allenatore in gamba. Pian piano ne verremo fuori".

Quali saranno i pericoli di questa squadra?

"Sappiamo che sono una buona squadra e difendono bene. Dobbiamo fare una bella partita e portare a casa punti".