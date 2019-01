Sassuolo, Duncan: "Caso Koulibaly? Una schifezza. Resto per l'Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfred Duncan, centrocampista e colonna del Sassuolo con un passato all'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del razzismo negli stadi italiani ma anche del proprio futuro: "Anche a me è capitato diverse volte di ricevere cori razzisti come quelli di Koulibaly a San Siro. La prima volta nelle giovanili dell'Inter dai genitori in tribuna. Ho fatto tante volte finta di niente e forse lo rifarò ma servono sanzioni pesantissime per far cambiare mentalità. Fare come Boateng e fermarsi? Ci sono arrivato molte volte vicino e non è detto che prima o poi non lo faccia davvero. Koulibaly a San Siro? Mi ha lasciato un senso di schifezza. Non riesco a capire come si possa colpire il colore della pelle. Futuro? Non voglio muovermi a gennaio. Voglio tornare in Europa col Sassuolo e giocare di più: la prima volta feci solo una gara. Sempre che De Zerbi mi voglia ancora".