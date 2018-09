Sassuolo, Duncan: "Contro la Juve non come l'anno scorso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida alla Juve per il Sassuolo di Alfred Duncan,che in conferenza stampa ha analizzato la prossima di campionato: "Ci serviva questa settimana di pausa per lavorare ancora meglio, alcuni giocatori sono arrivati dopo la preparazione estiva e non conoscevano bene i meccanismi del mister. Ora siamo pronti".

Sul valore dell'avversario.

"La Juve è una squadra molto scomoda per chiunque in campionato, si sa. Noi stiamo vivendo un momento molto positivo e vogliamo cercare di dare continuità a prestazioni e risultati. Andiamo a Torino cercando di essere compatti, dobbiamo affrontare la Juve non come l'anno scorso che siamo caduti dopo cinque minuti per aver provato a fare la partita".

Su Cristiano Ronaldo.

"Anche senza di lui la Juve ha già dimostrato di essere la più forte. Chiunque gioca può dare fastidio, noi sappiamo tutto questo e sappiamo di affrontare una squadra forte".