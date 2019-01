© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Felice di tornare a San Siro, spero che i tifosi si divertano". Queste le parole di Alfred Duncan a InterTV poco prima della sfida del Meazza. "L'iniziativa dell'Inter contro il razzismo è molto importante, manda un messaggio a tutti per una questione che non fa bene allo sport - spiega l'ex nerazzurro -. È una società che sa gestire queste situazioni, chi insulta è una minoranza. Il fatto di giocare senza tifosi cambia anche per noi. Almeno si divertiranno i bambini che hanno avuto questa possibilità".