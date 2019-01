© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. "Le persone che ci saranno in tribuna sanno il motivo perchè lo stadio è vuoto, nel mondo dello sport il razzismo non va bene. Da molto fastidio quando sei in campo, dobbiamo continuare a divertirci".