Fonte: tuttosassuolocalcio.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, ha parlato così in zona mista dopo il pareggio contro l'Udinese: "Penso che sia stata una buona gara da parte nostra, ma non siamo riusciti a mettere la palla dentro. Rispetto alla settimana scorsa siamo cresciuti, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. Sassuolo condizionato dalla scorsa partita? E' vero, la sconfitta col Parma ci ha un po' condizionato perché è una sconfitta che non ci aspettavamo, abbiamo subito due gol e questo ha fatto sì che oggi siamo partiti un po' bloccati mentalmente nel primo tempo. Nell'intervallo ci siamo parlati e nella ripresa siamo riusciti a schiacciarli nella loro metà campo. I viola? La Fiorentina arrabbiata dopo la sconfitta con la Juve? Lo siamo anche noi. Vedremo come andrà".