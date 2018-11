Non è bastato il primo punto sulla panchina del Chievo a portare serenità a Giampiero Ventura. Come riportato da Sky Sport, il tecnico avrebbe deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore clivense.

Udinese, addio per Velazquez: esonero in arrivo

Roma, El Shaarawy: "Dispiace non andare in Nazionale, parlerà il campo"

Roma, Di Francesco: "Contento per Schick, grande interpretazione"

Sassuolo, Duncan: "Oggi daremo il 100% in campo"

Chievo, il primo punto (e forse ultimo) di Ventura. Uno scossone che non serviva

Udinese, per la panchina in lizza Nicola, Carrera e Sanchez Flores

Bologna, Inzaghi: "In certe circostanze non siamo fortunati"

Inter, Spalletti amaro: "Oggi non ci siamo fatti trovare pronti"

Provedel, la rivincita dell'ex e una titolarità non più in discussione

Frosinone, Cassata: "Durante la sosta lavoreremo per fare bene a San Siro"

Genoa, il Barcellona sfida le big di Serie A per Piatek

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy